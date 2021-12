Vợ Thương Tín bị dè bỉu sau khi nhận 244 triệu từ Trịnh Kim Chi, nói về tin đồn bỏ chồng

Thời gian qua, câu chuyện của vợ chồng tài tử điện ảnh một thời Thương Tín đã khiến nhiều khán giả quan tâm, tranh cãi. Hiện tại, vợ chồng Thương Tín đã lấy lại số tiền dùng để đóng bảo hiểm cho con gái là 244 triệu đồng từ diễn viên Trịnh Kim Chi. Nam diễn viên “Ván bài lật ngửa” đi làm shipper mưu sinh.



Mới đây, trả lời trên báo Tiền phong, chị Bùi Kim Chi - vợ Thương Tín đã tiết lộ nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống của chị và ông xã.



Chị Chi cho biết, số tiền 244 triệu đồng đã được gửi vào ngân hàng để lấy tiền lãi bù phụ vào nuôi con. Tiền đóng bảo hiểm theo năm sẽ nhờ ngân hàng tự động chi trả theo đúng thời hạn phải thanh toán.

Bà xã diễn viên Thương Tín và con gái.

Người phụ nữ này tâm sự, chị cảm thấy mất tự do sau khi nhận số tiền này, bị người ta xì xào khi gặp ở quán ăn. “Họ ngồi với nhau mỉa mai để tôi nghe thấy: “Ngồi chờ sung rụng”. Đến khi tôi quay lại, họ hỏi: “Có phải vợ Thương Tín không?” - chị Chi kể.



Trước đó, bà xã của nam tài tử điện ảnh một thời cũng bị dân mạng chỉ trích rất nhiều vì thông tin bế con bỏ đi khi chồng đau ốm. Trên khắp các hội nhóm mạng xã hội, dư luận bàn tán xôn xao câu chuyện của vợ chồng Thương Tín. Người nói chị Chi bạc bẽo, dù sao cũng là nghĩa phu thê, không nên bỏ đi khi chồng đang bệnh. Nhưng bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng chỉ người trong cuộc mới biết được sự tình thế nào.



Về điều này, chị Chi cho hay chị không hề bỏ đi mà thực chất là đi làm. Người phụ nữ này nghĩ rằng có lẽ do lúc đó do đang buồn chán vì mất xe, mất bộ răng giả nên Thương Tín nói đại. “Tôi cũng hỏi anh Tín: Tại sao nói tui như vậy? Hình ảnh tôi sẽ ra thế nào? Anh lại bảo: Anh đâu có nói gì đâu? Chỉ nói là, anh là đàn ông, trụ cột, không nuôi được hai mẹ con, thì hai mẹ con phải ra đi. Tôi có hỏi: Sao không nói vợ đi làm thuê. Anh trả lời: Tự nhiên nói vậy mắc cỡ quá!” - chị Chi phân trần.