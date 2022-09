Vợ Tây được Bùi Tiến Dũng tặng túi Hermès đắt giá nhân sinh nhật

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc sinh nhật đơn giản mà ngọt lịm tim của cặp đôi thủ môn - người mẫu.



Món quà sinh nhật mà Bùi Tiến Dũng tặng vợ năm nay là một chiếc túi Hermès Kelly có giá lên tới vài trăm triệu. Nhìn ảnh cô nàng cưng nựng chiếc túi là đủ hiểu ông xã tâm lý thế nào.

Dianka Zakhidova và Bùi Tiến Dũng hẹn hò năm 2020. Sinh nhật nàng mẫu Tây năm 2020 cũng là thời điểm lần đầu tiên thủ môn CLB TP. HCM công khai hình ảnh tình tứ bên nhau.