Vợ Tây được Bùi Tiến Dũng 'cưng như trứng mỏng' khi mang thai

Đoạn clip với dòng chú thích "I will never forget how my husband treated me while pregnant" (tạm dịch: Tôi sẽ không bao giờ quên cách chồng đối xử khi vợ bầu") khiến nhiều người có cái nhìn rõ ràng về sự cưng nựng mà thủ môn Bùi Tiến Dũng dành cho vợ.

Bùi Tiến Dũng gây sốt với loạt hành động chăm vợ từ đầu đến chân.