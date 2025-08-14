Võ sư Đoàn Bảo Châu bị truy nã đặc biệt về hành vi chống phá Nhà nước

Được biết, Đoàn Bảo Châu là võ sư karate. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu có nhiều hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, đi ngược lại lợi ích của đất nước. Cụ thể, Đoàn Bảo Châu liên tục đăng tải những bài viết bịa đặt, bóp méo tình hình chính trị, xã hội và pháp luật tại Việt Nam, cũng như bôi nhọ các cơ quan, đơn vị trong nước.

Đặc biệt, Đoàn Bảo Châu thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, móc nối với các phần tử cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động xuyên tạc trắng trợn tình hình nội bộ Việt Nam, kêu gọi sự ủng hộ của dư luận quốc tế, từ đó tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.