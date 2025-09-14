Võ sĩ MMA Việt Nam hạ nhà vô địch Kickboxing Ireland

Ở trận đấu khác đáng chú ý là màn tái ngộ giữa Danh Quốc và Nguyễn Hợp Hải. Sau khi chịu nhiều đòn lên gối, Hợp Hải xuống sức ở hiệp 3. Lợi dụng thời điểm này, Danh Quốc vật đối thủ xuống sàn và tung ra loạt chỏ gây thương tích, buộc trọng tài dừng trận. Chiến thắng này giúp Danh Quốc đòi lại món nợ thất bại hai năm trước.

Còn tại thể thức MMA Striking, cú knock-out đầu tiên thuộc về Võ Minh Nghĩa, với pha ra tay chính xác khiến Tha Vanthorn gục ngã. Nguyễn Tiến Phát đánh bại Đỗ Nguyễn Minh Quyền, còn Von Kimcheng tận dụng những đòn gối và chân để hạ Phan Vũ Bảo.