Võ sĩ MMA Việt Nam hạ nhà vô địch Kickboxing Ireland

Đại Nam| 14/09/2025 10:27

Võ sĩ Trương Cao Minh Phát đánh bại nhà vô địch Kickboxing Ireland Aaron Clarke, tại giải MMA Việt Nam diễn ra vào tối 13/9 tại Hà Nội.

Ở trận đấu tâm điểm MMA Striking 61kg, Trương Cao Minh Phát – nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới có màn tỉ thí với Aaron Clarke, võ sĩ từng giữ đai ISKA Kickboxing. Ngay hiệp đầu, những cú đá trái uy lực giúp võ sĩ Việt Nam khóa chặt lối đánh sở trường của đối thủ, sau đó anh kết hợp sức mạnh đòn tay trứ danh để chiếm ưu thế. 

Clarke cho thấy sự lì lợm khi đưa trận đấu sang hiệp 3 và liên tục pressing, buộc Minh Phát bước vào màn đọ sức thể lực. Tuy nhiên, những tình huống ra đòn chính xác giúp võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc.

mma viet nam.jpg
Chiến thắng xứng đáng dành cho Trương Cao Minh Phát. 

Ở trận đấu khác đáng chú ý là màn tái ngộ giữa Danh Quốc và Nguyễn Hợp Hải. Sau khi chịu nhiều đòn lên gối, Hợp Hải xuống sức ở hiệp 3. Lợi dụng thời điểm này, Danh Quốc vật đối thủ xuống sàn và tung ra loạt chỏ gây thương tích, buộc trọng tài dừng trận. Chiến thắng này giúp Danh Quốc đòi lại món nợ thất bại hai năm trước.

Còn tại thể thức MMA Striking, cú knock-out đầu tiên thuộc về Võ Minh Nghĩa, với pha ra tay chính xác khiến Tha Vanthorn gục ngã. Nguyễn Tiến Phát đánh bại Đỗ Nguyễn Minh Quyền, còn Von Kimcheng tận dụng những đòn gối và chân để hạ Phan Vũ Bảo. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vo-si-mma-viet-nam-ha-nha-vo-dich-kickboxing-ireland-2442332.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vo-si-mma-viet-nam-ha-nha-vo-dich-kickboxing-ireland-2442332.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Võ sĩ MMA Việt Nam hạ nhà vô địch Kickboxing Ireland
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO