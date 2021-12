Vợ sắp cưới của thiếu gia tập đoàn may mặc lớn phía Bắc: Là fashionista đình đám, mặc gì cũng hút mắt

Chiều ngày 7/12 vừa qua, màn cầu hôn đầy lãng mạn của thiếu gia tập đoàn may mặc lớn phía Bắc với bạn gái, kiêm bạn thân lâu năm đã khiến mạng xã hội "sốt xình xịch". Được biết, chàng trai có gia thế khủng đã phải lòng người bạn gái của mình từ 15 năm trước, và kiên trì theo đuổi cô nàng cho đến khi nhận được cái gật đầu, đồng ý về chung một nhà của người đẹp. Danh tính cô gái may mắn ấy hóa ra chẳng hề xa lạ với netizen. Con dâu tương lai của tập đoàn may mặc lớn chính là Salim - hot girl đình đám Hà Thành, từng tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình, vlog nổi tiếng.

Không chỉ xinh đẹp, Salim còn có gu thời trang cực kỳ ổn áp. Kể từ khi phủ sóng tên tuổi với các clip viral cho đến hiện tại, Salim có sự thay đổi phong cách rất linh hoạt, nhưng điểm chung là đều bắt kịp xu hướng, và đem lại cảm hứng mặc đẹp cho nhiều người. Trên trang cá nhân, Salim thường xuyên được xin "info" những items cô diện, đủ để biết phong cách của nàng hot girl thu hút đến nhường nào.