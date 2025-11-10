Vợ reo vui khi chồng bơi hơn 5 tiếng về nhà sau đêm mắc kẹt vì nước lũ

Giữa những ngày ngập nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 11, có nhiều khoảnh khắc xúc động về tình người, tình cảm gia đình khiến nhiều người rưng rưng.

Chị Nguyễn Nga (SN 1995, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cũng vừa trải qua cảm xúc khó quên ấy. Đó là khoảnh khắc chị đón chồng chở về sau 1 đêm mắc kẹt bởi dòng nước lũ.

Khoảnh khắc anh Hải bơi về nhà trong tiếng hò reo vui mừng của vợ con. Nguồn: NVCC

Chị Nga chia sẻ với PV VietNamNet, sáng 7/10, nước tràn vào khu nhà chị gây ngập nặng. Căn nhà 4 tầng của chị ngập toàn bộ tầng 1, gia đình phải chuyển lên tầng 2 sinh hoạt. Nhà của mẹ ruột chị ở sát cạnh cũng ngập sâu.

Hôm ấy, chồng chị - anh Bùi Hải (SN 1995) nhiệt tình giúp hàng xóm chạy lụt. Đến chiều tối, nhận thấy chiếc xe ô tô dù đã được bọc bạt trong sân nhà không an toàn, chồng chị quyết định đẩy chiếc xe đến vị trí cao hơn.