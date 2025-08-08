Vợ Quý Bình bật khóc, làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng sau 5 tháng chồng qua đời

Kể từ khi Quý Bình qua đời, chị Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ là cái tên nhận về chú ý lớn. Nhất cử nhất động của nữ doanh nhân luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Tính đến nay, Quý Bình qua đời được 5 tháng nhưng chị Ngọc Tiền vẫn liên tục đối mặt với những tin đồn tiêu cực.

Vợ Quý Bình tiết lộ từ khi chồng qua đời, chị gặp vô số tin đồn tiêu cực.

Mới nhất, trong một chia sẻ chị bật khóc khi nói về những áp lực khủng khiếp mà bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nữ doanh nhân cho biết, từ khi chồng qua đời, cháu gái và cháu rể là những người thân kề cận, hỗ trợ chị trong việc kinh doanh, chăm sóc con nhỏ. Thế nhưng, chính từ mối quan hệ thân thiết ấy, xuất hiện tin đồn chị có mối quan hệ "không lành mạnh" với cháu rể.

"Nếu như các bạn nói không tốt về tôi thì tôi thấy không nặng nề lắm nhưng các bạn nói đích danh cháu của tôi – người cháu mà tôi rất biết ơn. Sau đó, họ còn cắt ghép hình ảnh của cháu với những tin đồn khó nghe, như vậy là xúc phạm danh dự nặng nề quá rồi.