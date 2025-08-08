Vợ Quý Bình bật khóc, làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng sau 5 tháng chồng qua đời

Kể từ khi Quý Bình qua đời, chị Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ là cái tên nhận về chú ý lớn. Nhất cử nhất động của nữ doanh nhân luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Tính đến nay, Quý Bình qua đời được 5 tháng nhưng chị Ngọc Tiền vẫn liên tục đối mặt với những tin đồn tiêu cực.
Mới nhất, trong một chia sẻ chị bật khóc khi nói về những áp lực khủng khiếp mà bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nữ doanh nhân cho biết, từ khi chồng qua đời, cháu gái và cháu rể là những người thân kề cận, hỗ trợ chị trong việc kinh doanh, chăm sóc con nhỏ. Thế nhưng, chính từ mối quan hệ thân thiết ấy, xuất hiện tin đồn chị có mối quan hệ "không lành mạnh" với cháu rể.
"Nếu như các bạn nói không tốt về tôi thì tôi thấy không nặng nề lắm nhưng các bạn nói đích danh cháu của tôi – người cháu mà tôi rất biết ơn. Sau đó, họ còn cắt ghép hình ảnh của cháu với những tin đồn khó nghe, như vậy là xúc phạm danh dự nặng nề quá rồi.
Điều này khiến tôi không thể làm ngơ, buộc phải lên tiếng. Ngoài trách nhiệm mẹ với con, vợ với chồng, còn là mối quan hệ giữa dì với cháu nữa nên tôi quyết định cầu cứu tới cơ quan chức năng.
Tôi cũng nhắn nhủ người thân rằng 'các con ráng đợi Út nha, cả nhà mình nhớ bình tĩnh đừng có trả lời gì, đừng phát ngôn nóng giận trên mạng. Hãy tin Út như đã từng tin, Út sẽ làm được. Út sẽ đòi công bằng được.
Các bạn có thể xúc phạm tôi cũng được không sao. Nói tôi lừa đảo thì cái này sẽ có cơ quan pháp luật. Nhưng việc các bạn tung tin đồn không tốt về gia đình tôi suốt một thời gian dài khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Giờ đã đến lúc tôi tập trung đòi lại danh dự cho bản thân, danh dự cho cháu, cho con của tôi", chị bật khóc chia sẻ.
Cách đây gần 2 tháng, chị Tiền tiết lộ phải đưa con trai đi xét nghiệm ADN. Thời điểm làm xét nghiệm, chị chọn im lặng khi hình ảnh về 2 mẹ con đi làm xét nghệm bị lan truyền.
Nữ doanh nhân cho biết mục đích của việc làm xét nghiệm là do trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời bàn tán không hay về bé Eric. Tuy nhiên, điều khiến chị buồn và tổn thương nhất chính là sự im lặng từ phía gia đình chồng.
Thậm chí khi kết quả xét nghiệm đã xác thực về mối quan hệ cha con giữa Quý Bình và Eric, nhiều người vẫn có lời nói ác ý, khẳng định đó là kết quả giả.
Chị cũng tiết lộ thời gian vừa qua bản thân chịu vô số lời công kích đến từ những người không quen biết. Khi đó, chị đã chất vấn: "Sao chồng tôi chết, các bạn miệt thị tôi dữ vậy? Tôi nhớ quá trình tôi lấy chồng, tôi đâu có làm phiền gì mấy bạn đâu.
Tôi chưa bao giờ lên Facebook công kích ai. Khi anh Bình sống, không ai nói gì tôi. Khi anh Bình nằm xuống, bao nhiêu tội lỗi trút hết lên tôi vậy?".
Đỉnh điểm của vụ việc, vào lễ cúng 49 ngày của Quý Bình, chị bị một người lạ chặn đường đòi đánh.
Chị kể: "Khi đó tôi đang trên đường đến chùa thì có một bạn chạy ngang, vung tay tính đánh tôi. Tôi định gọi điện thoại lên công an, muốn check camera nhưng sau đó nghĩ lại: 'Thôi trong cuộc sống này có cả ngàn người thương mình nên giờ có một người ghét mình cũng không sao'.
Cũng may là người đó chưa đánh trúng. Tôi muốn nhắn nhủ rằng, việc các bạn công kích vô căn cứ sẽ để lại hậu quả cho người bị công kích, chứ không phải không có hậu quả gì đâu".