Võ Ngọc Vũ, đồng sáng lập Nhà Lụa: Giữ hồn Việt trong từng thước lụa mềm

Đó là khi Vũ chứng kiến người bạn đời của mình, chị Đoàn Thị Kim Ngân, dành cả trái tim để tạo nên những thiết kế bằng lụa. Giữa những ngày dịch bệnh, họ khởi sự từ con số 0 ở quê nhà Hội An với vài mẫu áo yếm đơn giản. Ban đầu, Vũ vẫn giữ công việc kỹ sư, chỉ âm thầm hỗ trợ hậu cần, tài chính, đóng gói đơn hàng. Nhưng sau một thời gian, anh biết mình cần lựa chọn rõ ràng, không thể “chân trong, chân ngoài” mãi như vậy.

“Ổn định” - đó là từ nhiều người dùng để miêu tả cuộc sống trước đây của Võ Ngọc Vũ. Anh tốt nghiệp kỹ sư, làm việc trong một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định, môi trường chuyên nghiệp. Nhưng rồi, một ngày, trực giác và tình yêu đã khiến anh rẽ sang một lối đi khác.

“Nhà Lụa không chỉ là công việc của riêng vợ tôi, mà còn là một đam mê chung, một sứ mệnh chung của chúng tôi, hướng tới đưa các sản phẩm mang đậm bản sắc Hội An đến tay khách hàng”, Vũ nói. Anh đã chọn nghỉ việc để khởi nghiệp cùng vợ.

Võ Ngọc Vũ chia sẻ: “Khi bạn tìm thấy điều đáng để dấn thân, sự ổn định không còn là đích đến. Khi bạn tin vào người đồng hành, bạn bước đi không bằng toan tính, mà bằng cam kết. Và khi làm bằng cả trái tim, bạn sẽ chạm đến trái tim người khác”.

Những ngày quyết định đặt toàn bộ tâm trí vào Nhà Lụa, Vũ như bước vào thế giới mới, nơi mà mọi thứ không được đo bằng bản vẽ hay thông số kỹ thuật, mà bằng cảm xúc, sự tinh tế và trái tim người phụ nữ. Chính Vũ thừa nhận, anh cũng cảm thấy chông chênh, song chưa bao giờ hối hận. Anh quyết tâm học lại từ đầu: từ cách tiếp cận khách hàng, tuyển dụng nhân sự, cho đến vận hành một thương hiệu thời trang thủ công mang tính cá nhân cao.

Nhà Lụa chính thức ra mắt thị trường vào tháng 3/2020, giữa cao điểm dịch bệnh Covid-19. Nếu Ngân - người bạn đời của Vũ, phụ trách sáng tạo và sản phẩm, thì anh đảm nhận phần chiến lược, vận hành và tài chính. Cả hai thống nhất một triết lý: làm việc nghiêm túc và tôn trọng cái đẹp.