Võ Ngọc Vũ, đồng sáng lập Nhà Lụa: Giữ hồn Việt trong từng thước lụa mềm

|Võ Ngọc Vũ đã rẽ ngang để cùng người bạn đời Đoàn Thị Kim Ngân xây dựng thương hiệu thời trang Nhà Lụa
Từ bỏ “vùng an toàn” để đồng hành với vợ
“Ổn định” - đó là từ nhiều người dùng để miêu tả cuộc sống trước đây của Võ Ngọc Vũ. Anh tốt nghiệp kỹ sư, làm việc trong một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định, môi trường chuyên nghiệp. Nhưng rồi, một ngày, trực giác và tình yêu đã khiến anh rẽ sang một lối đi khác.
Đó là khi Vũ chứng kiến người bạn đời của mình, chị Đoàn Thị Kim Ngân, dành cả trái tim để tạo nên những thiết kế bằng lụa. Giữa những ngày dịch bệnh, họ khởi sự từ con số 0 ở quê nhà Hội An với vài mẫu áo yếm đơn giản. Ban đầu, Vũ vẫn giữ công việc kỹ sư, chỉ âm thầm hỗ trợ hậu cần, tài chính, đóng gói đơn hàng. Nhưng sau một thời gian, anh biết mình cần lựa chọn rõ ràng, không thể “chân trong, chân ngoài” mãi như vậy.
“Nhà Lụa không chỉ là công việc của riêng vợ tôi, mà còn là một đam mê chung, một sứ mệnh chung của chúng tôi, hướng tới đưa các sản phẩm mang đậm bản sắc Hội An đến tay khách hàng”, Vũ nói. Anh đã chọn nghỉ việc để khởi nghiệp cùng vợ.
Những ngày quyết định đặt toàn bộ tâm trí vào Nhà Lụa, Vũ như bước vào thế giới mới, nơi mà mọi thứ không được đo bằng bản vẽ hay thông số kỹ thuật, mà bằng cảm xúc, sự tinh tế và trái tim người phụ nữ. Chính Vũ thừa nhận, anh cũng cảm thấy chông chênh, song chưa bao giờ hối hận. Anh quyết tâm học lại từ đầu: từ cách tiếp cận khách hàng, tuyển dụng nhân sự, cho đến vận hành một thương hiệu thời trang thủ công mang tính cá nhân cao.
Nhà Lụa chính thức ra mắt thị trường vào tháng 3/2020, giữa cao điểm dịch bệnh Covid-19. Nếu Ngân - người bạn đời của Vũ, phụ trách sáng tạo và sản phẩm, thì anh đảm nhận phần chiến lược, vận hành và tài chính. Cả hai thống nhất một triết lý: làm việc nghiêm túc và tôn trọng cái đẹp.
Những sản phẩm đầu tiên là áo yếm, quần lụa nhanh chóng “gặp may” và được đón nhận nhiệt tình, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM. Nhiều khách hàng gọi Nhà Lụa là “người mở đường” cho xu hướng áo yếm phối quần lụa. Từ đây, thương hiệu mở rộng sang áo dài, váy lụa, khăn truyền thống, thậm chí cả set áo dài mẹ - bé cho mùa Tết.
Tuy vậy, hành trình khởi nghiệp của Nhà Lụa không hề dễ dàng. Vũ cho biết, từng đối diện với giai đoạn dịch bệnh khiến quá trình kinh doanh ngưng trệ; sản phẩm bị sao chép, hình ảnh bị sử dụng trái phép tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Cũng có thời điểm doanh thu mùa đông gần như “đóng băng”, vì sản phẩm lụa kén thời tiết.
Nhưng thay vì bỏ cuộc, Vũ và Ngân kiên nhẫn tìm lối ra. Họ tung ra dòng sản phẩm chân váy dùng được cho cả bốn mùa, đẩy mạnh bộ sưu tập áo dài Tết, nhấn vào bản sắc truyền thống để khác biệt với thị trường. Vũ tự tin khẳng định, với những sản phẩm lụa tương tự, các thương hiệu khác có thể bán giá gấp 2-3 lần, trong khi Nhà Lụa vẫn giữ mức giá hợp lý, khoảng 1 triệu đồng/bộ áo dài, hoặc hơn 400.000 đồng cho một thiết kế chân váy lụa...
Giữ hồn lụa Việt trong thị trường thời trang biến động
Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, song phân khúc thời trang lụa truyền thống vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Người Việt ngày càng có xu hướng tìm về những giá trị truyền thống, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết hoặc những sự kiện quan trọng.
Trong bối cảnh ấy, Nhà Lụa đã nhanh chóng xác định hướng đi, đó là tập trung vào sản phẩm chất lượng thủ công dựa trên chất liệu lụa tơ tằm; một mặt làm mới các trang phục truyền thống, mặt khác đưa ra những thiết kế hiện đại như áo gile, áo blazer, váy lụa dài. “Kinh doanh thời trang, nếu chỉ dựa vào ăn may thì không thể bền vững. Con đường dài lâu phải đến từ bản sắc riêng”, Vũ nhấn mạnh.
Từ một nhóm 3-4 người ban đầu hoạt động theo mô hình gia đình, Nhà Lụa đã phát triển thành đội ngũ khoảng 20 nhân sự, từng bộ phận được chuyên môn hóa như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, livestream. Vũ kể, anh luôn chú trọng tạo không gian để nhân viên phát triển, thậm chí từng gửi nhân viên ra Hà Nội học kỹ năng telesales. Khi trở về, họ làm việc hiệu quả hơn hẳn, cho thấy đầu tư vào con người là chiến lược then chốt. “Đội ngũ của chúng tôi không cần đông, nhưng phải tinh gọn và thiện chiến”, anh nói.
Những nỗ lực từ nhiều hướng đã giúp Nhà Lụa có bước tiến rõ rệt. Bộ sưu tập Tết tung ra cuối năm 2024, đầu năm 2025, với các set áo dài mẹ - bé được đầu tư hình ảnh chỉn chu, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và mở rộng tệp khách hàng. Không chỉ ở Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, sản phẩm của Nhà Lụa còn được gửi ra nước ngoài theo đơn đặt hàng cá nhân.
Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thách thức: cạnh tranh giá rẻ, xu hướng thời trang thay đổi nhanh, hay việc giữ chân đội ngũ trẻ. Nhưng với Võ Ngọc Vũ, mọi khó khăn chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. Điều anh hướng đến không chỉ là doanh số, mà là biến Nhà Lụa thành thương hiệu đại diện cho thời trang lụa Việt, mang tinh thần Hội An ra thế giới.