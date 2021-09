Vợ nghệ sĩ Chí Tài bị bình luận tiêu cực việc đăng ảnh viếng mộ

"Cô nghĩ không biết vào đó để làm gì. Các con nên nhớ, cô bé Heo là một người rất bình thường. Cô không phải ca sĩ nổi tiếng hay người nổi tiếng. Cuộc sống cô rất bình thường, mỗi ngày thức dậy đi làm, chiều về đạp xe. Thứ Bảy cô dành cho gia đình còn Chủ nhật cô lên nhà thờ hát cho chú Tài nghe, như vậy là đủ.

Các con không cần vào Facebook tìm ra những hình ảnh cũ của cô bé Heo hay chú Tài nữa. Chú Tài đã về với Chúa và lúc nào chú cũng ở trong tim cô, các con không cần phải nhắc nhở cô bé Heo", ca sĩ Phương Loan thổ lộ.