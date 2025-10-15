Vợ mang thai tử vong trong khách sạn, chồng bàng hoàng khi xem camera

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, cả hai cùng đi vào phòng và không có ai khác ra vào căn phòng này kể từ đó. Đây cũng là lần cuối cùng cô Anti được nhìn thấy còn sống.

Theo lời anh Adi Rosadi (36 tuổi) - chồng nạn nhân, sáng ngày 10/10, cô Anti vẫn chở anh đi làm bằng xe máy như thường lệ. Chiều cùng ngày, cô không trở về nhà. Lo lắng cho vợ, anh đi tìm khắp nơi, hỏi thăm người thân và bạn bè nhưng không ai biết cô ở đâu.

Một ngày sau, anh bàng hoàng nhận tin vợ mình đã tử vong trong khách sạn. Anh nói: "Tôi sốc lắm, không thể tin được. Khi nhìn thấy thi thể vợ, tôi chỉ biết khóc".