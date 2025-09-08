Vợ mang con ra ngoài thuê nhà trọ

Vợ tôi dọn đồ và đem 2 con ra đi trong khi tôi vẫn nghĩ cô ấy chỉ dọa (ảnh minh họa)

Hôm con trai thi vào lớp 10 xong, vợ tôi dọn đồ và dẫn 2 con ra ngoài thuê nhà trọ. Tôi sốc. Hóa ra cô ấy không dọa dẫm như tôi đã nghĩ. Lý do cô ấy để lại trong tin nhắn cho tôi là: Không thể sống với một người quá nghe lời cha mẹ!

Công việc của tôi rất bận và nhiều áp lực, tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Chuyện con cái, nhà cửa, chăm sóc cha mẹ đều do vợ lo. Biết ba mẹ già rất khó tính, thường xét nét con dâu nên tôi đã dựng nhà mới bên cạnh nhà cha mẹ để bớt đi sự va chạm. Tôi nghĩ vậy cũng tạm ổn và tôi đã cố gắng hết sức.

Tôi biết, khi tôi không có nhà, mẹ tôi thường kể lể chuyện tôi có nhà riêng, đất riêng, công việc thành đạt và cho rằng nghiễm nhiên vợ tôi được hưởng. Ba tôi cũng vô tâm, ông hay nói những lời khó nghe với con dâu và cháu nội. Nhưng tôi đã nói với vợ: “Em đừng để ý những điều đó, ba mẹ đã già, sống được mấy nữa mà em chấp nhặt”.

Cô ấy an ổn một thời gian rồi đùng đùng nổi giận khi phát hiện tiền xây nhà là tôi hoàn toàn đi vay, tôi còn lấy tiền tích lũy của vợ chồng tôi đưa cho chị gái làm ăn mà không bàn với cô ấy.

Vợ nói với tôi: "Nhà riêng, đất đứng tên riêng, tiền tích lũy anh gửi chị anh riêng, còn nợ nần anh sao anh lại tính chung của vợ chồng?"

Chuyện là, ngay từ khi mới kết hôn, cô ấy giận thái độ coi thường của mẹ tôi nên sống theo kiểu “tiền ai nấy tiêu”. Con cái, sinh hoạt vợ lo; tôi thì lo toan làm ăn để dành việc lớn, nhưng kì thực tôi đều gửi cho chị gái để chị ấy tính toán làm ăn. Có lẽ vì điều này mà chị gái và anh rể tôi cũng không coi trọng gì em dâu.

Khi tôi yêu cầu con trai mỗi ngày dành ra ít nhất 1 tiếng đồng hồ để nói chuyện và chơi cùng ông bà, vợ tôi phản đối: "Con tui không có nghĩa vụ làm vui lòng người không yêu thương nó".

Chúng tôi cãi nhau, tôi la rằng cô ấy là nhỏ nhen ích kỉ, và rồi cô ấy đem con bỏ đi.

Không còn vợ con, tôi mới thấm thía thế nào là trống vắng. Mọi khi đi làm về, dù sớm hay muộn thì nhà cửa cũng đã sạch sẽ, gọn gàng, mâm cơm vẫn phần tôi trên bàn. Giờ thì căn nhà chúng tôi khóa kín, tôi dọn sang ở với cha mẹ, đi về chỉ thấy ông bà ngồi phòng khách than vãn, chì chiết con dâu hư hỏng.

Tôi biết từ lâu vợ bất mãn chuyện ba mẹ thiên vị chị gái và các cháu ngoại. Cô ấy từng nói riêng với tôi rằng, với ba mẹ chồng trách nhiệm cô ấy làm đủ, nhưng tình cảm thì đừng đòi hỏi, vì mẹ con cô ấy chưa bao giờ nhận được điều đó từ nhà nội... Tôi thì nghĩ, ba mẹ đã già, chiều họ một chút, mắt nhắm mắt mở một chút. Nhưng vợ không chấp nhận lý lẽ của tôi.

Tôi phải làm sao để vợ trở về?