Vợ luôn có mùi lạ sau tăng ca, tôi sinh nghi nên đuổi thẳng, hôm sau sang quỳ gối xin cô ấy quay về

- Vết đỏ trên cổ em là do muỗi cắn, em gãi nên mới thành ra như vậy. Còn chùm chìa khóa….

Trên người vợ luôn có mùi lạ trên người sau khi tăng ca nên tôi sinh nghi. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi lần theo tên khách sạn ghi trên chìa khóa phòng rồi tới tận nơi hỏi thăm rồi ngỡ ngàng trước sự thật. Hóa ra, vợ tôi là… nhân viên dọn phòng thời vụ ở đây.

Biết đã hiểu nhầm vợ, tôi vội vàng tới nhà vợ xin cô ấy tha thứ. Sau một hồi im lặng, vợ vừa khóc vừa nói:

- Anh nợ nần, em sợ hỏi han nhiều quá sẽ khiến anh càng áp lực, mệt mỏi và tự ti nên không dám nói nhiều. Lương em thấp nên em mới đi xin làm nhân viên dọn phòng thời vụ ở khách sạn để kiếm thêm thu nhập, gom góp tiền sớm ngày trả nợ cho anh. Vậy mà anh nghi ngờ em, còn đánh em? Em không ngờ em lại không đáng tin đến vậy cơ đấy?

Tôi quỳ xuống ôm lấy vợ, cầu xin sự tha thứ và một cơ hội để bù đắp sai lầm. Vợ mặc dù giận lắm, nhưng cô ấy vẫn cho tôi một cơ hội vì đứa con trong bụng. Đó là may mắn đối với tôi, may mắn vì tôi có một người vợ tốt như vậy, may mắn vì cô ấy chịu tha thứ cho tôi. Cũng từ giây phút đó, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng gây dựng lại từ đầu để cho mẹ con cô ấy cuộc sống tốt hơn.\

Theo Thời báo văn học nghệ thuật