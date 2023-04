Vợ không chịu chăm con, làm việc nhà để chồng phát triển sự nghiệp

Dù đi làm trở lại nhưng tôi vẫn phải quán xuyến việc nhà, đưa rước, cho con ăn cơm chiều. Vợ tôi luôn viện lý do tiếp khách, đối tác để về nhà trễ.

Tin nhắn gửi đi, vợ tôi đã đọc nhưng không phản hồi. Hôm đó, vợ tôi về nhà sớm hơn mọi ngày. Cô ấy vào bếp nấu ăn và đón con ở trường.

Tôi trở về nhà, thấy cơm nước, con cái đã đâu ra đó nên mừng trong bụng. Tôi trộm nghĩ chắc vợ thấu hiểu được nỗi lòng của chồng, quyết tâm thay đổi.

Sau khi cho con ngủ, vợ nói tôi ngồi xuống sofa để trò chuyện. Cô ấy dõng dạc: “Em có thể làm giúp anh việc nhà, lo cho con gái nhưng em đã đánh mất cơ hội gặp gỡ khách hàng.

Anh có biết từ người khách này em sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chắc chắn nhiều hơn những đồng lương kỹ sư IT. Tại sao anh không hiểu và không chịu an phận để em an tâm làm việc, tăng thu nhập cho gia đình?”.

Mỗi lời nói ra được vợ nhấn nhá nhịp nhàng như đang thuyết phục đối tác ký hợp đồng. Vậy mà, tôi nghe chua xót, cay đắng… Tôi thương cho mình 1 thì thương con 10. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ? Tôi nên làm gì để vợ thay đổi suy nghĩ?

Theo vietnamnet.vn