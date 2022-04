Vợ kéo hội bạn đi đánh ghen bị chồng 'phản công' cực hiểm ở giây cuối

Một vụ đánh ghen vừa xảy ra ở Hà Giang đang được mọi người chia sẻ clip chóng mặt trên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại cảnh nhóm vợ cùng nhóm bạn bắt quả tang chồng ngoại tình cùng bồ nhí. Khi phát hiện "2 đối tượng" đang nằm trên giường ở nhà sàn nhóm 3-4 người cả nam và nữ liền cầm mũ bảo hiểm lao vào phang tới tấp.