Vỡ kênh ở Thanh Hóa

Theo báo cáo của UBND xã Tống Sơn, sáng 26/8, mưa lớn với lượng đo được tại trạm lên tới 112mm đã khiến nước sông Lèn vượt báo động 3. Nước từ thượng nguồn dồn về kênh II trong khi sông Hoạt dâng cao, cống kênh II không thể mở xả, dẫn đến áp lực lớn tại nhiều điểm xung yếu.

Đoạn kênh bị vỡ 50m khiến gần 400ha hoa màu và thủy sản của người dân bị ngập. Ảnh: Lê Dương

Đảng ủy, UBND xã Tống Sơn đã huy động khoảng 400 lượt người cùng công an, dân quân, lực lượng hộ đê tham gia ứng cứu. Hàng chục xe tải, xe công nông, máy xúc cùng 12.000 bao tải đất, đá, 300 cọc tre được đưa đến gia cố các vị trí tràn, bước đầu khắc phục tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, đến 19h30 cùng ngày, đoạn kênh yếu nhất đã bị vỡ với chiều dài khoảng 50m.