Vợ JayKii từng nghi ngờ giới tính của chồng vì 'trắng quá giống bê-đê'

Mai Anh tiết lộ: “Mình có biết bạn là ca sĩ nhưng cũng không ấn tượng gì, lúc gặp cũng không quan tâm lắm. Mình còn nói với một người bạn là JayKii trông trắng quá không biết có bê-đê không. Bọn mình và hội bạn cũng có đi chơi chung nhiều. Trong một chuyến đi Đà Lạt, mọi người chơi trò ‘Nói thật’ và hỏi Jaykii có thích mình không thì bạn ấy nói có.”

Trong quá trình “mập mờ”, cả JayKii và Mai Anh rất nhiệt tình bật đèn xanh cho nhau. Cả hai có những buổi đi chơi riêng, cô nàng còn vì thương anh chàng hay ăn “cơm hàng cháo chợ” mà nấu đồ ăn gửi qua.

Tưởng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, JayKii mạnh dạn tỏ tình nhưng nhận về cái từ chối phũ phàng: “Mình thấy lâu quá không có gì. Khoảng 5 tháng sau, mình được mời đi một gameshow tình yêu thì cứ đi thôi. Ai ngờ Mai Anh xuất hiện. Mình rất là bất ngờ, hoang mang, cũng có suy nghĩ bạn đến đây có phải vì mình. Mình quyết định lên tỏ tình ngay thôi chứ không thể để bạn chọn ai khác.”