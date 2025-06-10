Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo

Sáng nay (6/10), hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành đã kéo đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) để nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Mỹ D. (34 tuổi, ngụ địa phương), chủ hụi liên quan đến vụ vỡ hụi gây xôn xao với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Người dân mang theo đầy đủ hồ sơ, sao kê ngân hàng thể hiện số tiền đã chuyển khoản cho bà D. nhằm làm căn cứ trong quá trình tố cáo.

Công an xã Xuân Thới Sơn đã tiếp nhận trình báo và từ khi xảy ra vụ việc đến nay đã có báo cáo gửi Công an TPHCM.