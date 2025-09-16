Võ Hồng Đông - CEO Tiến Phát Group: Chữ 'Tín' - Viên gạch đầu tiên và kim chỉ nam cho mọi hành động

Chữ "Tín" được thể hiện qua từng hành động nhỏ nhất. Đó là việc anh trực tiếp có mặt ở hiện trường, tự tay kiểm tra từng chi tiết kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối, dù đó là một chiếc xe nâng người đang làm việc trên cao hay sự chính xác đến từng milimet khi di dời một dây chuyền sản xuất. Đó là sự thẳng thắn khi tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất, dù giải pháp đó có thể mang lại lợi nhuận ít hơn cho công ty.

Chính sự tận tâm và cam kết giữ trọn lời hứa ấy đã giúp anh có được những khách hàng đầu tiên, và rồi chính họ lại trở thành những người giới thiệu uy tín nhất, giúp lan tỏa thương hiệu Tiến Phát Group một cách tự nhiên và bền vững. Giá trị "Phát Triển – Uy Tín Chất Lượng" không phải là một khẩu hiệu, nó được hình thành từ chính những việc làm như thế.

Nhưng chữ "Tín" không chỉ dành cho khách hàng. Với người thuyền trưởng Võ Hồng Đông, nó còn là sợi dây vô hình kết nối ông với những người cộng sự, đặc biệt là Co-founder Nguyễn Văn Chính và những anh em đã cùng kề vai sát cánh từ ngày đầu gian khó. Niềm tin ấy được xây dựng bằng sự sòng phẳng, sự quan tâm chân thành và một môi trường làm việc mà ở đó, giá trị "Tử Tế – Đoàn Kết Yêu Thương" luôn được đặt lên hàng đầu. Khi tất cả cùng nhìn về một hướng, cùng tin tưởng vào người lãnh đạo và tin tưởng lẫn nhau, sức mạnh của tập thể được nhân lên gấp bội.

Đối với Võ Hồng Đông, hành trình khởi nghiệp đã dạy cho anh một bài học sâu sắc: Mọi cỗ máy dù hiện đại đến đâu cũng có thể hỏng hóc, nhưng chữ "Tín" một khi đã xây dựng vững chắc thì sẽ trở thành tài sản vô giá. Nó không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua giông bão, mà còn là kim chỉ nam cho mọi quyết định, soi đường cho con thuyền Tiến Phát Group tiếp tục vươn xa, tự tin thực hiện sứ mệnh "Nâng Cả Những Giấc Mơ".