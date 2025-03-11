Vỡ hồ, người chết: Không thể đổ lỗi cho thiên tai!

Đau lòng hơn khi dòng nước dữ từ hồ chứa đã gây tử vong 1 bé gái 13 tuổi. Có lẽ cha mẹ em Lê Nguyễn Bích Th. chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày con mình ra đi 1 cách oan uổng như vậy.

Ngày 3-11, chính quyền xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục kiểm đếm những thiệt hại từ vụ vỡ hồ chứa nước của trang trại Việt Phong Phú gây ra trên địa bàn. Gần 20 hộ dân bị thiệt hại hoa màu, nhà cửa do nước từ hồ chứa bị vỡ cuốn trôi.

Hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ kèm tiếng nổ lớn, khiến dòng nước đổ ập xuống khu dân cư bên dưới.

Chính quyền xã Tuy Phong xác định nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài, nước đổ về hồ nhiều, gây vỡ bờ, nước đổ về phía hạ du cuốn trôi người và tài sản.

Vỡ hồ, gây thiệt hại, do mưa lớn! Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, liệu bé gái 13 tuổi Lê Nguyễn Bích Th. có tử vong, gần 5 ha hoa màu của người dân có bị cuốn phăng nếu trên núi Tân Lai không có hồ chứa nước của trang trại Việt Phong Phú hoặc hồ chứa nước ấy được giám sát chặt chẽ?

Điều người ta không thể hiểu là vì sao 1 hồ chứa nước có diện tích mặt nước lên đến 20 ha, dung tích hồ chứa lên đến 900.000 m³, nhưng lại được xây dựng không phép rồi tích nước bấy lâu nay. Vậy thì chính quyền và ngành nông nghiệp và môi trường ở đâu?

Tại buổi kiểm tra hiện trường vụ việc của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vào trưa 2-11, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, cho biết đây là 1 hồ chứa nước cỡ vừa.