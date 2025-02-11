Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng cuốn trôi 3 người trong đêm

Sáng nay (2/11), ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận tối qua trên địa bàn xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của một trang trại nuôi gà, khiến ba người trong cùng một gia đình bị cuốn trôi. Trong đó, hai người may mắn được cứu kịp thời.

“Khoảng 5h30 sáng nay, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn mất tích. Hiện vụ vỡ hồ chứa nước đã được khống chế, chính quyền đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân”, ông Bắc thông tin.