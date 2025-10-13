Vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép ở Thái Nguyên

Sáng 13/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tràn, vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép.

Theo ghi nhận của phóng viên, hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép (công suất 100.000 tấn/năm, chủ đầu tư là Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên) tại xã Nam Hòa đã bị vỡ bờ bao. Hồ chứa được đặt trên sườn đồi. Sau sự cố, lượng lớn bùn đặc sệt đã tràn xuống khu vực hạ lưu, phủ kín đất canh tác, ao cá và một số khu vực sinh sống của người dân.