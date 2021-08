Võ Hạ Trâm trị con quấy khóc, cách làm lạ mà cực hiệu quả

Mới đây, Võ Hạ Trâm đăng tải clip gây chú ý trên trang cá nhân. Trong clip, nữ ca sĩ chia sẻ cách trị con nhỏ quấy khóc.

Cụ thể, Võ Hạ Trâm cho biết dù đã được bú đủ song ái nữ vẫn quấy khóc và đòi bú tiếp. Trước phản ứng của con gái, nữ ca sĩ liền "xì hơi bằng miệng". Sau đó, bé Moon hết quấy ngay lập tức, chỉ tập trung vào âm thanh phát ra từ mẹ.

Thấy ái nữ bớt quấy, cô hài hước trò chuyện: "Sao? Con thấy sao, con cảm thấy vui vẻ không? Rồi bắt đầu khóc tiếp đúng không? Khóc thì mẹ chơi tiếp, có gì đâu, hôm nay mẹ rảnh mà, nghỉ ở nhà mà".