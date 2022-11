Võ Hạ Trâm bị 'phây' cảnh cáo vì liên quan đến O Sen

Họ cảnh cáo em, giới hạn em 30 ngày vì mang yếu tố bạo lực. Em đâu làm gì đâu, tự nhiên nghiệp ở trên trời rơi xuống. May em đã mở lại được rồi nên đừng gọi em là 'Súng' nữa", Võ Hạ Trâm phản ứng gắt.

Trước đó, rất đông các khán giả từng tràn vào phần bình luận trên trang cá nhân của Võ Hạ Trâm, khẳng định cô chính là O Súng.