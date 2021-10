Vợ giàu có, nóng bỏng khiến Beckham không rời mắt nửa bước

Ngoài những hoạt động trong làng thời trang, Victoria Beckham còn học hỏi đầu tư vào nhiều hoạt động kinh doanh, đem lại doanh thu khổng lồ hàng năm. Bà mẹ 4 con cũng là chủ nhân của hai cuốn sách bán chạy trong đó có tự truyện Learning to Fly.

Victoria Beckham trên bìa tạp chí Elle.

Cuối tháng 9/2020, Daily Mail đưa tin Victoria Beckham là ngôi sao có thu nhập cao nhất nước Anh. Nhà thiết kế 47 tuổi và Simon Cowell cùng đứng đầu danh sách với tổng số tiền kiếm được là 34 triệu bảng Anh (tương đương 44 triệu USD). Cụ thể, vợ của David Beckham kiếm tiền từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của Victoria Beckham hiện vào khoảng 450 triệu USD.

MV 'Wannabe' của Spice Girls

Đỗ Quyên