Vợ Đỗ Duy Mạnh bất ngờ bị chỉ trích vì thời trang 'dị' khi đi tặng quà chiến sĩ diễu binh

Những ngày qua, vợ chồng Đỗ Duy Mạnh là cái tên nhận nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Theo đó, chân sút gốc Đông Anh và vợ đã có hành động ý nghĩa khi mời mọi người chơi nhà, tặng kem, bánh mỳ, nước uống miễn phí cho bà con đi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Mới nhất, vợ chồng Duy Mạnh còn trực tiếp tới điểm tập kết, thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tham gia diễu binh. Lần lộ diện này, Quỳnh Anh diện váy hoa, đi giày thể thao kèm tất đen.