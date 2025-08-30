Vợ Đỗ Duy Mạnh bất ngờ bị chỉ trích vì thời trang 'dị' khi đi tặng quà chiến sĩ diễu binh

Những ngày qua, vợ chồng Đỗ Duy Mạnh là cái tên nhận nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Theo đó, chân sút gốc Đông Anh và vợ đã có hành động ý nghĩa khi mời mọi người chơi nhà, tặng kem, bánh mỳ, nước uống miễn phí cho bà con đi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.
Mới nhất, vợ chồng Duy Mạnh còn trực tiếp tới điểm tập kết, thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tham gia diễu binh. Lần lộ diện này, Quỳnh Anh diện váy hoa, đi giày thể thao kèm tất đen.
Chính phong cách thời trang đặc biệt này của nàng WAG đã trở thành chủ đề tranh cãi. Nhiều người cho rằng, Quỳnh Anh chỉ đang làm "content" thôi chứ không thể nào có cách ăn mặc "đặc biệt" đến như vậy. Tuy nhiên cũng có người ra mặt bảo vệ, cho rằng bỏ qua việc ăn mặc, hãy nhìn vào những hành động thiết thực mà vợ chồng cô đã và đang làm.
Về phía Quỳnh Anh, nhận về nhiều ý kiến chê trách, bà mẹ 2 con sau đó đã phải khóa bình luận công khai ở bài đăng liên quan đến việc thăm và tặng quà cho các chiến sĩ.
Ngoài ra, vợ Duy Mạnh cũng có tâm sự gây chú ý: "Mình xin phép khoá bình luận vì quá nhiều bình luận tiêu cực và sai lệch hướng về mình ạ. Tình cảm cho các chú hay hỗ trợ bà con xuất phát từ tấm lòng, không có nhu cầu vụ lợi bản thân. Không muốn sự việc đẩy đi quá xa.
Mục đích hướng về sự kiện lớn với 1 trái tim nhỏ bé mong muốn mang lại niềm vui cho bà con. Mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng chia sẻ tấm lòng này đến hết 2/9. Cảm ơn nhiều".
Bên cạnh sự nghiệp quần đùi áo số được nhiều người chú ý, trung vệ Đỗ Duy Mạnh còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Nguyễn Quỳnh Anh (con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn).
Cặp đôi tổ chức đám cưới hồi tháng 2/2020 sau 5 năm yêu đương, tìm hiểu. Tháng 8 cùng năm, Duy Mạnh - Quỳnh Anh hạnh phúc đón con trai đầu lòng - Đỗ Duy Minh (gọi nhà là Ú). Có bố là cầu thủ nổi tiếng, mẹ tiểu thư con nhà danh giá nên ngay từ nhỏ Ú đã trở thành "hot kid", được nhiều người yêu mến.
Đến tháng 8/2023, cặp đôi tiếp tục đón chào thêm một tiểu công chúa, đặt tên thân mật ở nhà là Cony.
Bên cạnh là hậu phương vững chắc của chồng trong việc chăm sóc gia đình, Quỳnh Anh còn khá nhạy bén, mát tay trong việc kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp.