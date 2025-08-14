Vợ diễn viên Đức Tiến nộp chứng cứ gửi tiền từ Mỹ về mua nhà và đất ở Việt Nam cho tòa án

Ngày 14/8, TAND TPHCM mở phiên họp công khai chứng cứ mới, tiếp tục tổ chức phiên hòa giải về vụ án Tranh chấp tài sản thừa kế của Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng). Nguyên đơn và bị đơn vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện, luật sư.

Tại phiên họp, phía nguyên đơn đã gửi cho tòa án bản trình bày, kèm theo tài liệu, chứng cứ, chứng minh việc Nguyễn Bình Phương chuyển tiền từ Mỹ về cho Đức Tiến mua đất, xây nhà trước khi tổ chức đám cưới năm 2010 và kết hôn một năm sau đó.

Theo nguyên đơn, Nguyễn Bình Phương và Đức Tiến quen nhau từ năm 2007, đính hôn năm 2008. Thời điểm này, phía gia đình nguyên đơn đã hỗ trợ tài chính 50.000 USD để cả hai mua đất, xây nhà tại Thủ Đức. Tháng 10/2008, Đức Tiến mang về Việt Nam 10.000 USD tiền mặt, phần còn lại được gửi qua dịch vụ chuyển tiền.