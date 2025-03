Vợ đi học, chồng bất an

So với nam giới, để có thêm một tấm bằng, con đường đi của người phụ nữ khá vất vả, không phải do trình độ mà do nhiều lực cản. Trong đó có lực cản từ người chồng.

Không phải người chồng nào cũng hi sinh gánh vác gia đình cho vợ đi học xa (ảnh minh họa: Shutterstock) Áp lực công việc, áp lực gia đình là 2 thứ luôn đè nặng lên vai người phụ nữ, không những vậy họ còn phải cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học vì yêu cầu của cơ quan, công việc... Phần cuối của một bộ phim chiếu trên tivi có kết thúc đẹp. Đó là cảnh cô vợ xách va li đi nước ngoài du học, hành trang mang theo là sự động viên của cả gia đình chồng và niềm tin tưởng tuyệt đối của anh chồng. Chính anh chồng gợi ý vợ đi học, anh nói không muốn có một người vợ về chỉ biết lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa… Xem phim, chị Minh Lan (Q3, TPHCM) nhớ lại chuyện mấy năm trước của mình vừa ngậm ngùi, nuối tiếc, vừa… trách chồng không cho vợ tiến thân. Năm 35 tuổi, chị Lan nhận được một suất học bổng đi tu nghiệp ở Canada 3 năm. Lúc ấy, 2 đứa con chị còn rất nhỏ: 5 tuổi và 2 tuổi. Được sự động viên của chồng, chị ra đi. Hành trang lên đường ngoài quần áo, sách vở còn mang theo cả một tấm lòng nặng trĩu lo âu. Khỏi phải nói mấy cha con ở nhà “lôi thôi, lếch thếch” chừng nào. 3 năm qua mau, nín thở rồi cũng qua sông. Về nước được 2 năm, chị nhận tiếp một suất học bổng nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ ở Pháp trong 3 năm. Tuy nhiên, khi vừa đem ra bàn với chồng, chị gặp ngay gương mặt lạnh tanh: “Đi học tiếp nữa là mất chồng!”. Biết tính chồng, chị đành tiếc nuối nhìn suất học bổng chuyển qua người khác. Chuyện học của chị Lan dù sao cũng may mắn hơn rất nhiều so với chuyện đi học của chị Hồng Hạnh (Q.7, TPHCM). Nhận suất học bổng du học ở Úc 2 năm, chị Hạnh mừng lắm, không chỉ mình chị mừng mà cả chồng chị và gia đình chồng cũng ủng hộ. Qua xứ người, phần vì muốn tiết kiệm ít tiền gửi về cho gia đình, chị Hạnh ở chung nhà với một bạn nữ và một bạn nam cho đỡ tiền thuê nhà. Được nửa năm, tình cảm nảy sinh giữa chị và người bạn trai. Việc gì đến đã đến. Chồng chị ở nhà biết chuyện, gia đình đổ vỡ, đường ai nấy đi, thậm chí đứa con gái nhỏ cũng theo ở với bố. Lấy xong bằng thạc sĩ, chị Hạnh trở thành người độc thân, không nhà cửa, không con cái… Vợ chồng chị Vũ Thanh Châu cùng làm việc trong một viện nghiên cứu tại Hà Nội, là một môi trường hầu như bắt buộc ai cũng phải có học hàm, học vị. Tuy nhiên, anh Hoàng Hùng - chồng chị Châu - chỉ mất 6 năm làm xong tiến sĩ, giờ đang nhận nhiều công trình để được phong hàm phó giáo sư thì chị Châu phải mất gần 15 năm mới là tiến sĩ. Trong khi anh Hùng đi hết nước này đến nước khác: lấy bằng cao học ở châu Âu, làm xong tiến sĩ ở Mỹ, thì chị Châu chỉ học trong nước. Chị nói: “Mình thuộc loại may mắn, đợt học cao học, cơ quan tổ chức học tại chỗ. Đến khi làm luận án tiến sĩ cũng là những đề tài của viện đăng ký. Anh ấy đi tứ phương tám hướng không sao, mình đi học ở Thái Lan có 2 tháng, vừa về đến nhà nghe liền câu nói: "Học vậy là đủ rồi, học nhiều quá bỏ con nheo nhóc. Cùng một môi trường làm việc mà còn khó thông cảm cho nhau nữa là!”. Vợ chồng chị Lệ Thủy - anh Bình Hưng (Bình Chánh, TPHCM) có một thời gian giận nhau xung quanh chuyện đi học của chị Thủy. Kỳ đó chị Thủy được cơ quan cho đi học lớp đại học hành chính. Hôm đó là ngày tổng kết lớp, chị Thủy được mọi người đề nghị lên hát bởi chị có giọng hát khá hay. Một câu chuyện tưởng như rất bình thường, thế nhưng mấy ngày sau có một người bạn trong lớp đến nhà chị Thủy chơi. Trong lúc vui miệng, anh này khen với chồng chị Thủy là chị hát hay. Anh Hưng chưa tìm hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đã khăng khăng cho là vợ mình lấy cớ đi học để đi chơi, hát hò, nhậu nhẹt, biết đâu sinh tật bồ bịch; anh cấm không cho chị đi học nữa. Chị Thủy uất quá, nói chồng ích kỷ, cạn nghĩ, ghen vô lối, xúc phạm chị… Chiến tranh lạnh cả tháng trời, mãi sau bạn bè biết chuyện đến nhà làm công tác tư tưởng với anh Hưng, chuyện mới êm. Tuy nhiên, nói đi rồi phải nghĩ lại, lực cản từ người chồng về việc đi học của vợ không phải không có lý do. Đến lớp học, dù lớn tuổi bao nhiêu dường như ai cũng trẻ lại. Những cuộc vui bên ngoài lớp học như đi ăn, đi chơi, cùng nhau đi uống cà phê, tổ chức liên hoan là việc bình thường ở những lớp học mà đa phần là những người đã độc lập về kinh tế, thậm chí khá giả. Có những chị đến lớp học chưng diện, phấn son, có dịp là rủ nhau đi chơi, ăn uống, hát hò… Ai cũng ngỡ như mình đang trở lại thời thanh xuân. Đi học bây giờ đôi khi cũng còn là dịp có thêm nhiều mối quan hệ. Người đàn ông khó chấp nhận cảnh vợ mình… “xí xa xí xọn” đến lớp, điện thoại di động nhắn tin liên tục, "nấu cháo" điện thoại hàng giờ quanh chuyện lớp học, thậm chí ngày cuối tuần còn í ới đi cà phê… Từ đó, họ đâm ra dị ứng với việc vợ đi học (chưa kể trong số những người đi học cũng nảy những mối quan hệ tình cảm). Việc học hành của phụ nữ thường bị ông chồng cản lối (ảnh minh họa: Shutterstock) Việc học tập là chính đáng nếu vì yêu cầu công việc, vì sự nghiệp. Trong gia đình, một người đi học, nhận được sự hy sinh rất lớn của người kia. Vì thế, người đi học mang một trọng trách, và hậu thuẫn từ gia đình rất quan trọng. Để việc đi học của vợ (hoặc chồng) thuận lợi, cần lên kế hoạch cho tương lai, cần bàn bạc, giải quyết việc con cái, nhà cửa, cơm nước… sao cho thuận tiện, chủ động. Dù việc đi học là vì tương lai của cá nhân và cũng là của cả gia đình, và dù bận bịu đến đâu, người vợ cũng cần cố gắng không bỏ bê việc nhà, đồng thời quan tâm đến chồng hơn. Đó không chỉ là vì yêu thương mà còn là nghệ thuật... giữ chồng. Có như thế, sự hy sinh của chồng (thay vợ nuôi con, làm việc nhà...) và việc đi học của vợ càng thêm ý nghĩa. Kim Duy