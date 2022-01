Vỏ của quả này ai ăn cũng vứt đi mà không biết nó có công dụng thần kỳ

Giảm nếp nhăn

Những nếp nhăn xuất hiện trên mặt khi da mất đi độ đàn hồi và săn chắc. Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong vỏ chuối có thể giúp giảm sự xuất hiện chúng.

Cách làm như sau: bạn chà vỏ chuối lên da và để trong 30 phút hoặc qua đêm. Sau đó rửa sạch mặt và dùng kem dưỡng ẩm. Nên thực hiện mỗi tuần 3 lần.

Giảm ngứa da

Do có chứa nhiều chất kháng histamine, magie, vitamin C và vitamin E nên vỏ chuối là phương pháp chữa trị ngứa da tuyệt vời. Bạn có thể dùng vỏ chuối để giảm ngứa do cây thường xuân hoặc do muỗi đốt.