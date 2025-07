Vợ của ngôi sao xấu số Diogo Jota nuốt lệ tưởng nhớ chồng

Jota ra đi để lại vợ và ba con.

Hai người có với nhau ba con: hai con trai là Dinis (sinh ngày 6-2-2021) và Duarte (7-3-2023), cùng một bé gái chào đời ngày 26-11-2024.

Rute là người đứng sau hậu trường, quản lý chuyện gia đình khi Jota tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Cô khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.

Trong đám cưới đầy cảm xúc và riêng tư tại Oporto ngày 22-6-2025. Rute từng đăng khoảnh khắc “My dream came true” (Giấc mơ trở thành sự thật). Jota bình luận: “But I’m the lucky one” (Nhưng anh mới là người may mắn).