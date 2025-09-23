Vợ cũ tiết lộ thông tin bất ngờ về cuộc sống của ông Minh - bà Giao sau khi nhận hơn 1,5 tỷ từ mạnh thường quân

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền câu chuyện đặc biệt của đôi "vợ chồng hờ" Ba Minh (Đồng Tháp) và cô Thái Thị Giao (Nghệ An) khiến nhiều người xôn xao chú ý. Tưởng chừng sau khi bà Giao trở về quê Nghệ An đoàn tụ cùng con cháu, ông Minh sẽ phải tiếp tục quãng đời còn lại trong cô quạnh. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, bà lại khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định bỏ lại tất cả để quay trở lại miền Tây, sum vầy bên người bạn đời già nửa cuộc đời.

Niềm vui đoàn tụ càng trọn vẹn hơn khi ông bà nhận được sự giúp đỡ lớn từ cộng đồng. Cụ thể, hơn 1,5 tỷ đồng đã được các mạnh thường quân gửi tặng, giúp hai cụ có thể mua đất, xây nhà, mong một cuộc sống ổn định, đỡ nỗi lo cơm áo tuổi xế chiều.

Căn nhà ông Minh và bà Giao hiện đang sinh sống

Tưởng chừng những sóng gió quá khứ đã khép lại, mở ra cho ông Minh và bà Giao một trang đời mới bình yên, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Việc thuê người xây dựng ngôi nhà mới, cũng như cách sử dụng số tiền được ủng hộ, tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán, khiến cuộc sống của hai cụ vẫn chưa thôi những ồn ào ngoài ý muốn.

Cuộc sống hiện tại của ông Minh và bà Giao ra sao?

Chúng tôi đã tìm về xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp - nơi ông Ba Minh và bà Giao đang sinh sống để tận mắt chứng kiến cuộc sống của đôi "vợ chồng hờ" đang khiến mạng xã hội xôn xao.