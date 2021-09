Vợ cũ Hoàng Anh chia sẻ clip Nathan Lee quát mắng Xuân Lan

Về cuộc sống hiện tại, Hoàng Anh tâm sự gặp nhiều khó khăn, lo cho bản thân cũng khá chật vật. Trước kia anh theo đuổi công việc bán hàng online, nhưng từ khi scandal ly hôn nổ ra thì liên tục bị chọc phá.

"Tôi bị vợ cũ một mặt triệt con đường buôn bán, mặt khác lại 'la làng la xóm' là tôi vô trách nhiệm, không chu cấp cho con", Hoàng Anh bảo. Trong khi theo nam diễn viên, phía vợ cũ và một bộ phận khán giả tiêu cực không nên dồn cuộc sống của anh vào đường cùng, để anh có cơ hội làm ăn, có tiền lo cho con.

Hiện tại, Hoàng Anh chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ việc sản xuất nội dung Youtube với Thắm Bebe, cũng chỉ đủ trả tiền phòng, tiền xăng, ăn uống...



Hoàng Anh phủ nhận việc ly hôn Quỳnh Như liên quan tới Thắm Bebe. Anh cho biết mối quan hệ giữa mình và nữ Việt kiều này chỉ là đồng nghiệp.

Bảo Bảo