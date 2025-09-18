Vô cớ bị nhục mạ chỉ vì 'trông giống' kẻ gây ra thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Những ngày qua, trang blog cá nhân của chị Nguyễn Thủy Trúc (trú xã Bến Lức, Tây Ninh) vô cớ trở thành mục tiêu công kích khi hàng loạt tài khoản lạ tràn vào buông lời khiếm nhã, lăng mạ. Nguyên nhân chỉ vì ngoại hình của chồng chị - một người khuyết tật - có phần giống kẻ gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại Đắk Lắk.

Chị Thủy Trúc cho biết, ngày 10/9 chị đăng lại một bức ảnh kỷ niệm từ năm 2019, thời điểm lần đầu chị gặp chồng là anh Nguyễn Chánh Tín. Mục đích chỉ đơn giản là nhìn lại hành trình điều trị bệnh của anh, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.