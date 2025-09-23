Vợ chồng Việt ở Mỹ chi 3,5 tỷ đồng xây ngôi nhà dưỡng già ở làng chài Đắk Lắk

Vợ chồng chị Lê Vy (28 tuổi), hiện sống ở California, Mỹ vừa hoàn thành "ngôi nhà dưỡng già" ở làng chài Long Thủy, Đắk Lắk (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Suốt 4 tháng xây dựng nhà, chị Vy chỉ có thể giám sát từ xa, nhờ đơn vị thi công và người thân gửi hình ảnh, video để theo dõi.

"Vì chênh lệch múi giờ nên tôi thường thức rất khuya để làm việc cùng kiến trúc sư, đơn vị xây dựng. Nhiều đồ nội thất trong nhà tôi cũng tìm mua trên mạng.

Tuy vất vả một chút nhưng nhìn ngôi nhà từng ngày hình thành theo đúng ý tưởng, vợ chồng tôi đều rất vui. Ngắm hình ảnh ngôi nhà mái ngói, bao quanh là sân vườn xanh mướt trải sỏi, tôi thấy dễ chịu, như tan biến mệt mỏi", chị Vy chia sẻ.

Gia đình chị Vy tại Mỹ

Chị Vy quê ở Tuy Hòa, Phú Yên (cũ) còn ông xã quê ở Đồng Nai. 10 năm xa quê, chị Vy luôn nhớ quê hương, thèm những món ăn dân dã, ao ước được ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn bình yên ven biển. Từ lâu, chị ấp ủ sẽ tìm mua một mảnh đất ở làng chài, xây căn nhà nhỏ xinh để khi già sẽ trở về sinh sống.