Vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương tay trong tay tại buổi giới thiệu liveshow

Vợ chồng nghệ sĩ rất hiểu ý nhau, từ công việc đến đời sống thường nhật

Hiểu được điều này, Việt Hương động viên, ủng hộ chồng thực hiện liveshow riêng mang tên mình, được lấy một cái tên đơn giản nhưng chứa đựng tất cả hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài của người nghệ sĩ: Hoài Phương in Concert.

Liveshow bao gồm nhiều ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ trong và nước như: Lệ đá (Trần Trịnh), Everything I Do (Bryan Adams); Sway (Pablo Beltrán Ruiz, Norman Gimbel); The Best (Tina Turner); Sau tất cả (Khắc Hưng); Mười năm tình cũ (Trần Quảng Nam)…

Hoài Phương luôn đồng hành cùng vợ

Trong đó có 1 liên khúc 8 bài được thể hiện hoàn toàn bằng kèn saxophone được đặt tên The Sounds Of Love Medley (Mùa thu chết - Phạm Duy, Nói với tôi một lời - Diệu Hương, Yêu người yêu đời - Lê Hựu Hà, Tình khúc chiều mưa - Nguyễn Ánh 9, Nỗi lòng người đi - Anh Bằng, Đón xuân - Phạm Đình Chương, Thành phố buồn - Lam Phương, Chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn).

Đặc biệt, Hoài Phương cũng trình làng những nhạc phẩm anh tự sáng tác là Every Single Day, Đường tình gió cuốn, Nếu không còn yêu, Hãy nói lời yêu.