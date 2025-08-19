Vợ chồng trẻ sống bám cha mẹ già

Trời nổi giông gió rồi mưa như trút nước, vợ chồng con trai dắt xe chuẩn bị đi, bà Hoà vội hỏi: “Trời tối mưa to mà còn đi đâu nữa?”.

Từ cổng, con dâu nói vọng vào: “Nhờ mẹ trông cu Bon một tí, cháu đang ngủ trên phòng, tụi con đi mua sữa”.

Nhìn màn mưa mịt mù, bà Hoà thở dài: “Đợi tạnh mưa rồi đi, thế hết sạch sữa hay sao mà gấp thế!”.

Con dâu thủ thỉ: “Cho tụi con ở với ba mẹ, cháu được gần ông bà, chứ ở riêng buồn lắm”. (Hình minh hoạ)

Con trai bà lí nhí: “Dạ hết rồi, giờ mới có tiền phải đi mua ngay chứ lát nữa cháu dậy không có uống” rồi phóng xe chở vợ đi. Bà Hoà trở vào nhà lẩm bẩm một mình: “Đến chịu 2 đứa này, cái gì cũng phải có dự phòng chứ”.

Lúc này, chồng bà Hòa đang xem tivi ở phòng khách mới lên tiếng: “Tôi đã bảo kệ chúng nó rồi, bà lo làm gì cho mệt!”.

Trước đây, việc mua sữa, áo quần, thức ăn dặm cho cháu nội đều do bà Hoà. Vợ chồng con trai đi làm cả ngày, về nhà chỉ chơi với con, ăn rồi ngủ. Lâu dần, lấy cớ cháu quấn bà nên đêm con dâu cũng đưa con qua cho ngủ với bà. Bà Hoà thương con cháu nên cáng đáng hết mọi việc lẫn đỡ đần về kinh tế.

Bà không biết cụ thể thu nhập của các con, chỉ thấy vợ chồng liên tục than vãn lương thấp, không đủ tiêu nên không đóng góp bất kì khoản sinh hoạt phí nào. Lúc con dâu mang thai, mỗi tháng bà Hoà phải cho thêm 1 triệu đồng để ăn uống bồi dưỡng. Khi cháu nội ra đời, bà Hoà lo hết chi phí sinh nở, thuê người chăm, đóng cả tiền học mầm non.

Bà không tiếc tiền với con cái nhưng càng ngày sức khoẻ càng kém, công việc nhiều khiến bà kiệt sức.

Nhiều người khuyên bà nên cho con ra ở riêng để biết lo toan, bà đâu thể cáng đáng cho chúng nó cả đời được. Bà Hoà nói gần, nói xa, nhưng vợ chồng con cứ phớt lờ. Con dâu còn thủ thỉ: “Cho tụi con ở với ba mẹ, cháu được gần ông bà, ở riêng buồn lắm”.

Ông bà định lấy lại căn nhà 2 tầng đang cho thuê cho gia đình con trai làm tổ ấm riêng, chúng vẫn nhất quyết từ chối. Mà ở chung thì các con như vợ chồng son, không biết tính toán hay lo lắng điều gì. Bà Hoà lọ mọ nuôi cháu lo từ ăn uống, tắm rửa đến cắt tóc, tiêm chủng, vừa mất công vừa tốn của.

Chồng bà bực bội khi thấy vợ chồng con trai như ở trọ trong nhà, tung tăng bay nhảy vô lo. Ông yêu cầu: nếu không ở riêng thì phải tự lo việc nuôi con. Trước mắt ông bà vẫn hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng chứ chưa đề nghị đóng góp.

2 tháng nay, bà giao lại việc lo bỉm sữa, thức ăn dặm của cu Bon cho vợ chồng con trai, nhưng các con rất chểnh mảng, hôm nay, để sữa hết sạch rồi trời mưa gió tầm tã lại dắt nhau đi mua. Bà không hiểu chúng quên thật hay cố tình thể hiện mình đang khó khăn về tiền bạc cho cha mẹ thấy.

(Hình minh hoạ)

Bà thương con nên cứ áy náy, có lần ông nói với bà: “Nuôi vậy là đủ rồi, phải để cho chúng nó tự lập mới biết tiết kiệm cho tương lai, cái gì cũng sẵn sàng lại đâm ra ỷ lại”. Bà biết ông nói đúng, thà các con ở riêng khuất mắt, chứ sống chung mà kiểu này, bà khó chịu vô cùng.

Có lẽ, chuyện nhà bà Hoà không hiếm khi vợ chồng trẻ thích bám lấy cha mẹ già, không chịu tự lập. Họ đâu có hiểu rằng, cha mẹ ngày càng héo mòn, hết nuôi con đến nuôi cháu đến sức cùng lực kiệt.