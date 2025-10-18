Vợ chồng TPHCM chi 2 tỷ xây nhà vườn ở Đồng Nai, cuối tuần lái xe về 'trốn phố'

Gia đình nhỏ dành trọn thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Vợ chồng anh Diễm thì chăm vườn, dọn nhà, các con thì nghịch đất, tắm mưa, quên hết những "trò giải trí mì ăn liền" trên mạng. Họ cũng thường mời bạn bè, người thân ghé thăm, tổ chức bữa cơm thân mật, gắn kết tình cảm.

“Trước đây, ngoài giờ làm việc, chúng tôi chỉ quanh quẩn trong những khối bê tông giữa đô thị. Muốn cho con trải nghiệm thiên nhiên, cả nhà lại phải di chuyển xa.

Từ khi có ngôi nhà này, cảm giác trở về tổ ấm để nghỉ ngơi thoải mái hơn rất nhiều so với khi đi du lịch hay ở khách sạn.

Ở đây, chúng tôi được tận hưởng sự tự do, riêng tư tuyệt đối và hạnh phúc khi sống trong không gian do chính mình xây dựng, chăm sóc. Các con cũng gắn bó hơn với bố mẹ, khỏe mạnh và năng động hơn trước", anh Diễm chia sẻ.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng cuối tuần của gia đình anh Diễm

Ngôi nhà được xây trên mảnh đất đồi thoai thoải, cao ráo, khí hậu dễ chịu, có tổng diện tích 500m2, cách TPHCM khoảng 1 giờ lái xe. Khu vực này có dân cư sinh sống đông đúc, đầy đủ tiện ích nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh cần thiết.