Vợ chồng TPHCM bỏ phố về biển ở miền Trung, dựng ngôi nhà 'biết thở' đẹp mê

3 năm trước, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng chị Lê Hiếu và anh Ngô Lê Nguyễn (TPHCM) quyết định chuyển tới sinh sống tại phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tại đây, họ xây dựng một căn nhà có tổng diện tích 105m2, tọa lạc ngay vị trí trung tâm với mong muốn có một nơi thật sự là “tổ ấm”. Chị Hiếu cho hay, ngôi nhà mới chứa đựng tình yêu thương mà vợ chồng chị dành cho cậu con trai nhỏ - bé Dế Mèn, 7 tuổi. Bé hiếu động, mê khám phá và rất thích hòa mình vào thiên nhiên.

Từ những mong muốn rất giản dị của con, cộng thêm tình yêu của ông xã - một kiến trúc sư luôn trân trọng giá trị của sự gắn kết, vợ chồng chị đã cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà chan hòa ánh sáng và gió tự nhiên…

Mặt tiền ngôi nhà 2 tầng 1 trệt của gia đình chị Hiếu ở phố biển miền Trung

“Căn nhà sẽ là nơi cả gia đình được sống chậm, hít thở bầu không khí trong lành với sân thượng ngập hoa lá. Mỗi sáng, chồng mình có thể nhâm nhi ly cà phê, con trai cũng có một khoảng không gian ấm áp để đọc sách, nằm dài ngắm mây trôi. Và căn bếp luôn tràn ngập ánh sáng là nơi mình gửi gắm yêu thương qua từng bữa ăn.

Mỗi góc nhỏ trong nhà đều được tạo nên bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để mỗi khi trở về, chúng mình lại cảm thấy bình yên, được là chính mình và càng trân quý hiện tại”, chị Hiếu chia sẻ.

Ngôi nhà ngập tràn cây xanh, ánh sáng và gió mát, tạo cảm giác như đang ở giữa một khu vườn nhỏ của Đà Lạt

Ngôi nhà của vợ chồng chị Hiếu gồm 3 tầng: tầng trệt, tầng 1 và tầng 2.