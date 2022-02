Vợ chồng Tân Nhàn tình cảm giữa vườn cải đầu năm

Tân Nhàn đầy tươi trẻ và dịu dàng ngồi trong lòng của chồng khi tận hưởng không gian thiên nhiên bên ngoài.

Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam. Cô từng đoạt giải Nhất phong cách nhạc dân gian tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2005. Hiện Tân Nhàn là Phó khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Khi được hỏi một Tân Nhàn trên sân khấu khác gì với một Tân Nhàn ở vai trò giảng viên, cô từng chia sẻ: "Thực ra rất khác, khi đi học hoặc làm công tác quản lý, tôi rất giản dị, có người còn nhầm là học sinh. Trong lớp nghiên cứu sinh, nhiều người cũng bảo không nhận ra Tân Nhàn vì trên sân khấu, tôi lộng lẫy hơn".

Đ.N