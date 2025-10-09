Vợ chồng ở TPHCM 'treo' hàng chục ổ bánh mì cho người cần mỗi ngày

"Bánh mì treo"

Gần trưa, chị Thảo Ly (SN 1988, phường Hòa Hưng, TPHCM) cùng mẹ tất bật chuẩn bị những chiếc bánh mì chay trước salon tóc gia đình. Trong khi đó, anh Phong (SN 1981, chồng chị Ly) lo nướng bánh để tặng những người cần.

Họ đều là những lao động nghèo: Chú bán vé số, cô nhặt ve chai, bác bảo vệ… Họ được nhận miễn phí những chiếc bánh mì chay nóng hổi, thơm ngon.

Chị Thảo Ly đặt tên cho những chiếc bánh mì do mình tự chế biến và tặng người khó khăn là “bánh mì treo”. Tính đến nay, xe “bánh mì treo” của vợ chồng chị đã duy trì được gần 2 năm.

Xe bánh mì chay, nơi vợ chồng chị Thảo Ly tặng những phần "bánh mì treo" cho người cần mỗi ngày. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị Ly và anh Phong quen nhau nhờ chung niềm đam mê ăn chay trường. Sau khi kết hôn, anh Phong mở salon tóc, chị Ly làm nghề trang điểm. Vì ăn chay trường, vài năm trước, chị thử chế biến bánh mì chay để bán thêm.

Ngày từ những ngày đầu, món bánh mì chay đã được khách hàng đón nhận. Khi việc buôn bán ổn định, chị Ly mong muốn chia sẻ với người nghèo, nên bắt đầu “treo” những ổ bánh tặng cho người lao động khó khăn.