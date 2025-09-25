Vợ chồng ở Sơn La tậu mảnh đất giữa đồi chè, dựng nhà vườn 800m2 đẹp như mơ

Dù địa điểm mới cách nhà cũ khoảng 150km, xa chợ, xa trung tâm, lại không có đèn đường nhưng vợ chồng chị Huyền vẫn chọn về đây, mua một mảnh đất rộng 800m2 giữa đồi chè mênh mông.

“Ý tưởng về căn nhà vườn gần gũi thiên nhiên của vợ chồng mình nhen nhóm từ đầu năm 2023.

Khi ấy, trải qua thời gian dịch bệnh căng thẳng, cả hai suy nghĩ lại về cuộc sống quá nhiều áp lực và bận rộn rồi bàn bạc, lên kế hoạch chuyển hướng tới Mộc Châu, thiết kế chốn ở trong mơ”, chị Huyền chia sẻ lý do chuyển tới vùng đất mới.

Căn nhà vườn ở Sơn La nằm xa chợ, xa trung tâm, lại không có đèn đường nhưng mỗi sáng thức giấc, chị Huyền có thể ngắm bình minh nên thơ và nghe tiếng gà gáy vui tai

Để sinh hoạt tiện nghi và đảm bảo tính thẩm mỹ, vợ chồng chị Huyền phân chia mảnh đất rộng thành 2 khu. Trong đó, khu nhà ở có diện tích sàn khoảng 120m2, còn lại là không gian làm sân, chỗ để xe, nhà kho và vườn rau sạch.

Chị tiết lộ không thuê thiết kế và cũng không dùng tới bản vẽ nào, tự mày mò, gây dựng căn nhà mơ ước bằng tâm huyết. Điều này cũng giúp cặp đôi tiết kiệm chi phí và thỏa sức sáng tạo theo nhu cầu.