Vợ chồng nữ giám sát âm nhạc American Idol bị bắn chết tại nhà riêng

Theo giấy chứng tử, Kaye và Deluca (đều 70 tuổi) qua đời tại ngôi nhà ở Encino, California (Mỹ) vì nhiều vết thương do súng bắn vào khoảng 16h45 ngày 10/7. Bà Deluca chết trong vòng vài giây sau khi bị bắn, trong khi ông Kaye chống chọi được thêm vài phút.

Giấy chứng tử ghi nhận hình thức tử vong của hai vợ chồng là bị sát hại. Tuy nhiên, thời gian tử vong được viết trong hồ sơ có sự chênh lệch về ngày giờ, cụ thể là vào 16h14 ngày 14/7 - thời điểm cảnh sát Los Angeles tìm thấy thi thể.

Trước đó, Văn phòng Giám định Y khoa quận Los Angeles cũng xác nhận đôi vợ chồng xấu số được tuyên bố đã chết vào 16h14 ngày 14/7 (giờ địa phương).

Tài liệu còn tiết lộ cả Kaye và Deluca đều trải qua khám nghiệm tử thi và kết quả được dùng để xác định nguyên nhân tử vong. Hồ sơ vụ án ban hành ngày 23/7 không có chi tiết này. Nó mới được bổ sung vào ngày 4/8. Đôi vợ chồng được hỏa táng vào ngày 23/7.