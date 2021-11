Vợ chồng nữ diễn viên Indonesia qua đời vì tai nạn ôtô

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, giao thông tương đối vắng vẻ và thời tiết tốt. Nguyên nhân được cảnh sát giao thông Dwi Sumrahadi dự đoán do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái. Hiện trường không có dấu vết phanh xe, chứng tỏ tai nạn xảy ra do lỗi của tài xế.

Con trai nữ diễn viên, bảo mẫu và tài xế riêng của gia đình đã may mắn sống sót. Vanessa Angel ngồi ghế sau và không thắt dây an toàn nên thiệt mạng sau tai nạn. Chồng cô ngồi ghế phụ lái và thắt dây an toàn, song xe bị va đập quá mạnh nên anh không may mắn sống sót.