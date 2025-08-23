Vợ chồng Justin Bieber mừng sinh nhật con trai 1 tuổi

Người đẹp 28 tuổi đăng hai bức ảnh ngọt ngào với con trai trên Instagram với chú thích: "Một năm bên con, chàng trai đáng yêu của mẹ. Chúc mừng sinh nhật một tuổi Jack Blues. Con là niềm vui hiện hữu mỗi ngày".

Trong bức ảnh đầu tiên, Hailey Bieber và con trai mặc áo trắng đồng điệu. Hai mẹ con vui đùa và ôm nhau tình cảm. Trên story của Instagram, Hailey cũng chia sẻ khoảnh khắc Jack chơi đùa với bóng bay sinh nhật. Đến nay, Jack vẫn chưa lộ mặt vì cặp đôi muốn đảm bảo sự riêng tư cho con.

Hailey Bieber đăng tải những khoảnh khắc vui đùa bên con (Ảnh: IGNV)

Justin Bieber và Hailey đăng ký kết hôn vào tháng 9/2018, sau hai tháng đính hôn ở Bahamas. Một năm sau, cả hai làm lễ cưới tại khu resort Montage Palmetto Bluff ở Bluffton, Nam Carolina (Mỹ).

Tháng 8/2024, Justin Bieber hạnh phúc thông báo bà xã Hailey Bieber đã sinh con đầu lòng. Nam ca sĩ tiết lộ vợ chồng anh đặt tên cho quý tử là Jack Blues Bieber.

Trong lần xuất hiện trên tạp chí Vogue hồi tháng 5, Hailey Bieber kể về trải nghiệm sinh nở đáng sợ. Cô được kích sinh ở tuần thứ 39 do rò rỉ nước ối.

Justin Bieber đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ của vợ, gọi vợ là "nữ thần, siêu anh hùng". "Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc trong đời, nhưng điều thông minh nhất tôi từng làm là cưới Hailey", anh chia sẻ với Vogue, bày tỏ hạnh phúc với tổ ấm hiện tại: "Tôi đang sống trong những ngày mà mình luôn mơ ước".

Justin Bieber đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2024. (Ảnh: IGNV)

Sau khi con trai chào đời, vợ chồng Bieber thêm gắn kết hơn. Tuy nhiên, giai đoạn chăm sóc con cũng trùng với khoảng thời gian Justin sản xuất album "Swag" khiến cuộc sống hôn nhân của hai người trở nên áp lực, Us Weekly đưa tin.

"Áp lực khổng lồ và gánh nặng tinh thần trong quá trình sáng tạo âm nhạc đã gây sức ép lớn lên hôn nhân của họ. Justin thường bị cuốn hoàn toàn vào công việc trong phòng thu và bỏ quên mọi thứ khác", một nguồn tin thân cận tiết lộ với Us Weekly.

Sau khi album ra mắt và nhận được nhiều đánh giá tích cực, hai vợ chồng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Justin Bieber đã hành xử thoải mái và dễ chịu hơn. "Anh ấy rất vui vì album nhận được nhiều đánh giá tích cực và người hâm mộ yêu thích", nguồn tin hé lộ. Sau khi album phát hành, gia đình 3 người đã đến địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích ở Idaho, Mỹ.