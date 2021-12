Vợ chồng cháu 'trừ tà' cho bà nội đến tử vong

Hai vợ chồng bị cáo Chiến - Hoa. Ảnh: H.YẾN

Chiều 15/7/2020, vợ chồng Chiến chở con ba tuổi đi chơi. Đến khoảng 22 giờ, vợ chồng đến nhà bà nội Chiến (sinh năm 1938) tại đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh đề xin ngủ nhờ.



Chiến lấy 2 cái áo mưa mang theo trải xuống nền phòng khách để ngủ. Do con Chiến khóc nhiều không ngủ nên bà từ trong phòng đi ra. Bà vừa bế cháu vừa nói “ta là bạch hổ đây” nhưng cháu vẫn khóc nên bà bế xuống nhà sau ru ngủ.



Lúc này, Chiến cho rằng bà bị ma quỷ nhập và ém bùa vào người nên đã thắp 5 cây nhang quơ quanh đầu bà rồi đưa nhang cho Hoa thực hiện theo.

Thấy bà la hét, chửi bới nên Chiến cùng Hoa lấy áo mưa mặc vào người bà và trùm phần mũ áo mưa lên đầu. Chiến lấy thêm giẻ lau nhà trùm kín đầu rồi dùng dây thun buộc. Và dùng chổi đánh vào tay, chân, đầu và dùng chân nhang, tay móc vào hậu môn của bà.



Đến khoảng 4 giờ 20 hôm sau, khi thấy bà không còn cử động, máu chảy nhiều, Chiến mở cửa, đến cửa hàng gần nhà nhờ nhân viên gọi cấp cứu. Khi đến nơi, nhân viên này thấy nạn nhân có dấu hiệu đã chết nên trình báo công an.



Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân tử vong do phù phổi cấp.



Tại CQĐT, vợ chồng Chiến khai nhận do mê tín dị đoan nên nghĩ bà nội bị ếm bùa và ma quỷ nhập nên cùng nhau thực hiện các hành vi trên để trừ tà, trục xuất bùa ra khỏi người bà.