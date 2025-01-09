Vợ chồng cãi nhau vì khách bên chồng bất ngờ đến chơi dịp lễ

Tôi hỏi lý do mới rõ, em rể vừa thông báo đợt lễ này sẽ có hơn 10 người họ hàng bên chồng tới chơi, muốn ở lại nhà vài ngày.

Em gái ấm ức vì đã lên kế hoạch nghỉ lễ xong xuôi, giờ lại phải thay đổi vì những vị khách không mời. Em kiên quyết: “Nếu chồng em vẫn muốn đón tiếp họ hàng ở nhà thì mẹ con em sẽ đi, ngày lễ là để nghỉ ngơi chứ đâu phải đi phục vụ người khác. Em đã nói thuê khách sạn cho họ ở mà anh ấy nhất định không chịu”.

Thấy em đang nóng giận, tôi không phân tích gì thêm chỉ khuyên em ngủ đi rồi mai tính tiếp.

Em gái bức xúc khi họ hàng nhà chồng ra chơi lễ mà không báo trước (hình minh hoạ)

Vợ chồng em gái đều ở tỉnh ra thủ đô làm việc đã gần 20 năm, dành dụm tích luỹ mãi mới mua được một căn chung cư. Em gái rất yêu quý ngôi nhà, chăm chút nâng niu từng góc nhỏ. Lúc nào em cũng sợ sàn xước, tường bẩn nên dọn dẹp liên tục.

Từ ngày em có nhà mới, mỗi lần đến chơi tôi cũng thấy ngại vì khách chưa về em đã vội vàng dọn dẹp nhà vệ sinh, lau nhà ngay. Giờ nghĩ đến việc phải đón khách trong căn nhà chỉ có 60 mét vuông với 2 phòng ngủ, việc em bức xúc không lạ, nhưng có lẽ cách cư xử của em không khéo léo nên vợ chồng mới gây nhau.

Sáng hôm sau, tôi hẹn em đi uống cà phê để nói chuyện. Em gái vẫn giữ nguyên thái độ bức bối và nhất quyết sẽ ra khỏi nhà nếu họ hàng nhà chồng đến.

Tôi hỏi em: “Thế đã bao giờ họ đến nhà em chưa? Khi em về quê họ đón tiếp thế nào?”. Lúc đó em mới nói: “Thì trước giờ chúng em ở trọ, có ai đến đâu. Giờ có nhà mới nên mọi người ra thăm kết hợp xem diễu binh. Về quê thì cứ la cà ăn uống ở nhà này sang nhà khác, khi đi mọi người đều gửi quà cho”.

Tôi mới cười: “Em về quê thì được đón nhiệt tình, sao giờ họ đến nhà thì em bức xúc”. Em ấm ức: “Nhưng ở quê nhà cửa rộng rãi, đằng này lên chơi không báo trước thì khác gì làm khó nhau”.

Tôi phân tích cho em: “Chị thấy nhà chật nhưng tấm lòng không chật sẽ ổn cả. Họ quý mình thì mới đến nhà chứ ngoài kia thiếu gì khách sạn để ở. Em cũng phải nghĩ cho chồng. Giả sử họ hàng nhà mình ra chơi thì em có thế không?”.

Thấy em im lặng, tôi nói tiếp: “Vài năm họ hàng mới đến chơi một lần, nên cứ hết lòng đối đãi. Dù nhà cửa có chút xáo trộn nhưng hãy đón tiếp bằng cả tấm lòng”.

Em gái lúng túng: “Nhưng em bực lắm!”. Tôi an ủi: “Chị biết em sẽ mệt, sẽ khó chịu nhưng sẽ nhận lại được nhiều thứ. Mọi người về quê thấy ấm lòng khi được đón tiếp chu đáo, ân tình sẽ nhớ mãi”.

Tôi khuyên em nghĩ đơn giản, mọi người quý mình mới đến nhà chơi (hình minh hoạ)

Dù chưa thật sự xuôi lòng, nhưng có vẻ em gái không còn bức xúc như trước và không còn nhắc đến việc sang nhà tôi ở. Sau đó, thấy em rể khoe trên nhóm Zalo chung rằng vợ cậu ấy đang dọn dẹp nhà cửa, đặt mua thêm 2 tấm nệm, mượn thêm nồi lẩu nướng, mua thêm thực phẩm để đón khách.

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, tôi vui vì trút được gánh nặng trong lòng. Ít ra em gái cũng chịu nghe lời để thay đổi và rút được kinh nghiệm về cách ứng xử trong hôn nhân.