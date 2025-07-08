Vợ chồng bỏ 50 tỷ đồng về quê dựng cơ ngơi xanh mát sống thảnh thơi

Giữa nhịp sống hối hả chốn đô thị, nhiều người mơ có được một cuộc sống an yên nơi thôn dã. Kiến trúc sư Tề Vĩnh Hằng đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.
Anh thế chấp biệt thự ở Thượng Hải, vay thêm để có đủ 15 triệu NDT (hơn 50 tỷ đồng), rời thành phố về vùng quê ở Côn Sơn (Giang Tô), sống “gần với thiên nhiên”.
Về quê hưởng yên bình
Năm 2016, anh Tề (khi đó 37 tuổi) đã thuê 4 khu đất nền ở vùng quê và mất 3 năm xây dựng nên một khu nhà vườn gồm 6 căn nhà, 3 sân vườn, 2 mẫu ruộng, cùng khung cảnh sông suối hữu tình.
Dù ban đầu gặp khó khăn tài chính, anh vẫn quyết tâm, thậm chí thế chấp khu biệt thự tại Thượng Hải để có tiền hoàn tất dự án, thông tin từ Sina. Sau 3 năm xây dựng, dự án của anh đã thành công.
Khu nhà mới nằm cạnh ruộng lúa, tổng diện tích gần 2.000m2. Ngoài không gian sống dành cho gia đình, anh còn mở 10 phòng homestay, một tiệm tạp hóa và không gian trà đạo để đón tiếp bạn bè xa gần.
Những vật liệu cũ như cửa gỗ, đá từ quê ông nội được anh mang về để tái sử dụng trong nhà mới. Cổng gỗ xưa cũ, nền đá xanh, cây cối do chính tay anh trồng khiến cả khu nhà thêm sống động.
Anh Tề và vợ đều muốn các con có tuổi thơ thực sự. Vì thế, cả gia đình 5 người đã rời bỏ Thượng Hải, về quê sống đời chân chất, trồng rau, bắt cá.
Nhiều người khó hiểu với quyết định rời bỏ Thượng Hải của anh Tề nhưng anh khẳng định: “Rất đáng giá”. 3 người con của anh từ khi về quê đã không cần dùng tới điện thoại, mạng xã hội. Chúng thích leo núi, bắt cá, chơi với đàn ngỗng.
Hằng ngày, anh thức dậy từ 5h sáng để ngồi thiền và thưởng trà, sống thong dong, ngắm cảnh bên sông, đồng ruộng và cây cỏ.
Vừa sống, vừa làm việc tại quê
Anh Tề thiết kế riêng phòng làm việc trong khu nhà, vừa điều hành công ty từ xa, vừa tận hưởng cuộc sống chậm rãi. Vào những ngày nắng đẹp, bạn bè đến thăm sẽ ngồi uống trà, ngắm ruộng lúa, thưởng thức gió trời.
Vợ chồng anh dạy con bằng chính hành động hằng ngày: Cùng làm vườn, chơi cờ, vẽ tranh, không tivi, không iPad. Các bé nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nông thôn, trở nên năng động và gắn bó với thiên nhiên.
Không gian xanh, sân vườn rộng rãi trở thành sân chơi tự nhiên của lũ trẻ.
Mỗi tuần hoặc hai tuần, gia đình lại lên Thượng Hải, giữ nhịp kết nối với thành phố. Với anh Tề, sống ở đâu không quan trọng bằng việc sống sao cho thanh thản. Ngắm bình minh, tưới cây, dọn vườn,... chính là “lý tưởng sống” của anh.
Sau vài năm sống ở quê, gia đình anh đều có sức khỏe tốt, các con rất thích môi trường bố mẹ chọn.
Cuộc sống của vợ chồng anh vui vẻ, thoải mái, được làm những điều mình thích, được tận hưởng tất cả những gì mới mẻ của thiên nhiên. Anh cho biết, bản thân chưa từng hối hận về quyết định này.