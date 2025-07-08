Vợ chồng bỏ 50 tỷ đồng về quê dựng cơ ngơi xanh mát sống thảnh thơi

Giữa nhịp sống hối hả chốn đô thị, nhiều người mơ có được một cuộc sống an yên nơi thôn dã. Kiến trúc sư Tề Vĩnh Hằng đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Anh thế chấp biệt thự ở Thượng Hải, vay thêm để có đủ 15 triệu NDT (hơn 50 tỷ đồng), rời thành phố về vùng quê ở Côn Sơn (Giang Tô), sống “gần với thiên nhiên”.

Về quê hưởng yên bình

Năm 2016, anh Tề (khi đó 37 tuổi) đã thuê 4 khu đất nền ở vùng quê và mất 3 năm xây dựng nên một khu nhà vườn gồm 6 căn nhà, 3 sân vườn, 2 mẫu ruộng, cùng khung cảnh sông suối hữu tình.

Dù ban đầu gặp khó khăn tài chính, anh vẫn quyết tâm, thậm chí thế chấp khu biệt thự tại Thượng Hải để có tiền hoàn tất dự án, thông tin từ Sina. Sau 3 năm xây dựng, dự án của anh đã thành công.