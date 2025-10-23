Vợ chồng 31 năm bán bánh xèo Quảng Ngãi giữa lòng Hà Nội, vẫn giữ được hồn quê

11h30, thực khách tới quán bánh xèo ở Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu đông và dồn dập. Ông Lương Văn Chính (61 tuổi) thoăn thoắt quét dầu, đổ bột gạo vào khuôn bánh, âm thanh "xèo xèo" đồng loạt phát ra từ 6 chiếc chảo gang trong căn bếp nhỏ.

Nhìn bột gạo dần đổi màu, ông Chính cho nhân tôm, thịt bò, thịt lợn và giá đỗ vào, đóng nắp chừng vài giây. Tùy theo yêu cầu thích vỏ bánh giòn hay mềm của thực khách, ông Chính sẽ căn thời gian phù hợp.

"Từ nhỏ, tôi đã phụ bố mẹ đổ bánh xèo. 31 năm trước, vợ chồng tôi mang nghề gia truyền - bánh xèo Quảng Ngãi ra Hà Nội lập nghiệp. Cái nghề này gắn bó lâu lắm rồi nên mọi thao tác tôi nằm lòng", ông Chính nói.

Bánh xèo được đổ trên những chiếc khuôn gang nóng hổi

Từ quán bánh xèo vỉa hè ở phố Thái Hà, chỉ có vài chiếc bàn nhựa đơn sơ, ông Chính và vợ - bà Nguyễn Thị Thắm (57 tuổi) đã nuôi các con ăn học đủ đầy. Mãi sau này, cặp vợ chồng mới thuê mặt bằng để mở quán bánh xèo khang trang hơn ở phố Yên Lãng.

Khác với bánh xèo miền Tây - được đổ trên một chiếc chảo lớn với nguyên liệu như củ sắn thái sợi, đậu xanh, nấm, nước cốt dừa, đậu xanh và nhiều loại rau ăn kèm, bánh xèo Quảng Ngãi được đổ trên khuôn gang nhỏ, đường kính chỉ độ gang tay (khoảng 20cm).