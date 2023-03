Vợ chăm mẹ ốm, tôi đi công tác về ngửi thấy mùi thức ăn trước cửa, hôm sau liền bảo mẹ về quê

Gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nghề tổ chức đám cưới nên cũng vào hàng khá giả trong làng. Bố là người rất giỏi giang và hòa nhã nên được nhiều người quý mến. Cuộc sống đang trôi đi êm ả thì bỗng dưng bố bị tai nạn trong một lần đi ăn uống với hội đồng niên. Vụ ngã xe khiến bố nằm liệt giường không tự chăm sóc bản thân được.

Bố trước đây là trụ cột chính trong nhà nên sau khi bố ốm, gia đình tôi trở nên khó khăn hơn trước. Thế là mẹ lại phải xoay sở vừa lo cho bố, vừa lo cho anh em chúng tôi ăn học đầy đủ. Năm tôi học đại học năm thứ hai thì bố qua đời. Tôi vừa học vừa làm thêm và luôn hoàn thành xuất sắc việc học của mình. Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc ổn định. Biết mẹ cũng vất vả nên tôi không xin tiền mẹ nữa mà tự xoay sở chi phí sinh hoạt trên thành phố.

Khi tôi gặp vợ, tôi tâm sự hết, không giấu diếm hoàn cảnh của mình. Do cô ấy là người thành phố nên tôi phải nói thẳng luôn. Nếu ưng thì chúng tôi tiếp tục, còn không thì chia tay, tôi không miễn cưỡng. Là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Rất may vợ tôi là người luôn thấu hiếu và yêu tôi thật lòng. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi gặp được vợ. Cô ấy sống đức hạnh, quan tâm đến tôi và rất hiếu thảo với mẹ tôi.