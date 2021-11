Vợ bầu vỡ ối giữa đường vẫn nén đau lái xe đến bệnh viện, chồng trở thành "kẻ vô dụng" bị mắng tới tấp vì một nguyên nhân

Thực tế thì ở 3 tháng cuối thai kỳ, bụng bầu ngày càng lớn sẽ không thích hợp để lái xe. Một mặt, bụng bầu sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách tay bà bầu cầm vô lăng, mặt khác việc ngồi yên một chỗ quá lâu trong tam cá nguyệt thứ 3 và sự căng thẳng khi tham gia giao thông có thể sẽ kích thích các cơn co thắt giả.

Bên cạnh lời chúc mừng thai phụ và đứa trẻ đều an toàn, mọi người cũng đưa ra lời nhắc nhở phụ nữ đang mang thai không nên lái xe, đặc biệt là ở tam cá nguyệt thứ ba.



Có thể nói, việc thai phụ đang đau chuyển dạ, vỡ ối mà vẫn có thể bình tĩnh lái xe đến bệnh như vậy là một sự may mắn nhưng cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân là do sự đau đớn và những cơn co thắt liên tục sẽ làm thai phụ bị mất cảnh giác, chưa kể đến việc chân sẽ bị yếu đi, tinh thần hoảng loạn và có khả năng gây ra hậu quả khó lường.

Tuy nhiên trong vô số bình luận mắng mỏ người chồng, một số cư dân mạng cũng phải nhìn nhận điều tích cực rằng, người phụ nữ có chồng ở bên cạnh trong suốt quá trình sinh nở. Dù không làm được điều gì có ích nhưng ít ra, người chồng cũng luôn nói lời động viên vợ và anh ta cũng được chứng kiến khoảnh khắc con gái chào đời. Một người phụ nữ sinh nở suôn sẻ và có chồng ở bên cạnh là một hạnh phúc.

